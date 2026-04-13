ETV Bharat / politics

ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ

Why is there no law for the scriptures of other religions? Minister Mahendra Bhagat explained the reason
ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 13, 2026 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 3 ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਤਹਿਤ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ।"

ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

TAGGED:

SACRILEGE BILL
MINISTER MAHENDRA BHAGAT
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ
PUNJAB VIDHAN SABHA BILL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.