ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ? ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ? ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਟ ਨਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ..
Published : July 17, 2026 at 8:03 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 46 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ'
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
'ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ'
ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਜੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੈ।'
'ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ'
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੋਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਹੈ।'
'ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ'
'ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ'
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।'
'ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।'-ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੰਦਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
'ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ'
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।'