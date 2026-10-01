ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ! ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼।
Published : October 1, 2026 at 1:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ: ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ: ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ: ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ: ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਅਕਸ
ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ: ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰੋਸਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ: ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ
ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ:ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।