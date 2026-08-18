ਕੌਣ ਹਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ? ਜਾਣੋ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 18, 2026 at 12:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਕੌਣ ਹਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ?
ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮੇਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮੇਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਨੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਟ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
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