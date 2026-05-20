ETV Bharat / politics

ਕੌਣ ਹਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

SAD ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ

political life Manpreet Ayali
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ (@manpreet ayali facebook)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2012 ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ ਕਿਸਮਤ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।

political life Manpreet Ayali
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ (@manpreet ayali facebook)

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ 72,208 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54,754 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2019 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 66,297 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਹਜਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

political life Manpreet Ayali
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ (@manpreet ayali facebook)

ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ?

2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਪਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਵੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 833 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 28 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 26 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ।

TAGGED:

SHIROMANI AKALI DAL PUNAR SURJIT
AYALI RESIGNS PUNAR SURJIT
WHO IS MANPREET AYALI
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ
MANPREET AYALI POLITICAL LIFE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.