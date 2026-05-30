Explainer: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, 2027 ਲਈ ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ DNA ?

ਕੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 4:06 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਕੌਣ ਹਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ?

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 2007 ਅਤੇ 2012 ’ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ PepsiCo ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “PepsiCo Worldwide Bottler of the Year” ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਡੀ. ਫਾਰਮੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 5.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ “ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼” ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ' ਚਿਹਰਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ' ਆਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 'ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ' (Junior Partner) ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ' ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ' ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

'ਆਪ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ 'ਜੱਟ ਸਿੱਖ' ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ 'ਆਪ' ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ 'ਹਿੰਦੂ' ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 59 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਖੁਦ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. (DNA) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

'ਆਪ' ਦੀ ਰਾਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ !

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਪਰ 'ਆਪ' ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ (ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ) ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਰਣਬਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ "ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ।"

"ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ?"- ਡਾ. ਰਣਬਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ !

ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2027 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

“ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ”

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਧੱਬਾ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।"

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ?

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ, ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।"

