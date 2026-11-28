EXPLAINER: 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ' ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕੀ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ?
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ 40 ਤੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ?ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 28, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 9:01 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ 40 ਤੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ 1996-97 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੀਬ 94 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ, ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 13.42 ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 33 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1 ਰਹਿ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 69 ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2,55,097 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2,53,645 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 3,242 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3,76,558 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1,10,762 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3,01,282 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 90,220 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2,88,998 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1,53,978 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 11 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 (2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 1 ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ) ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀਟ ਮਿਲੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2.81 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 85,500 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2.07 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1.62 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2012 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 11 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 41.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 37.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 1) ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ, ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।"
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਕੜ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ,
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ-
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ -
ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।