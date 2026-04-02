ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ 84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 2, 2026 at 8:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ !
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 'ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ।
ਕੌਣ ਹਨ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਸਾਲਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ 'ਜਨ-ਨੇਤਾ' ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਿਆਂ-ਯੋਧੇ ਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਐਚਐਚ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LoP ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ 'ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚਿਹਰੇ' ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 1984 ਦੰਗੇ ਬਨਾਮ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
ਸਾਲ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ 1984 ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ: ਇੱਕ 'ਫਲਾਪ' ਹੁੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ?
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 'ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਨ-ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ।"
ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਫੂਲਕਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।"
ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪੱਖ
ਫੂਲਕਾ ਦੁਆਰਾ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰ੍ਹਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਫੂਲਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ?
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਮ ਪੀੜਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।"
ਫੂਲਕਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ 'ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ' ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ "ਪੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼”
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਫੂਲਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੂਲਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
1984 ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਕਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
• ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਵੈਨ ਅ ਟ੍ਰੀ ਸ਼ੁੱਕ ਦਿੱਲੀ' (When a Tree Shook Delhi) ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ। - ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਫੂਲਕਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਫੂਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਸਨਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਡੁੱਬਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।- ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ