ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ', 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ISI ਏਜੰਟ ਹੈ।
Published : May 20, 2026 at 10:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ISI ਏਜੰਟ ਹੈ। ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
Chandigarh: On Punjab CM Bhagwant Mann's statement, Union MoS Ravneet Singh Bittu says, " do you consider yourself equal to the prime minister? will you be able to match the level of work done by the prime minister? he is the prime minister of the nation, and he has to travel…
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ "ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ" ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਫਆਈਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਆਰਪੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਹਨ - ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।"
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਜੰਟ ਕਹੋਗੇ... ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ..."
Delhi: On Union Minister Ravneet Singh Bittu's alleged remarks calling Bhagwant Mann an ISI agent, RJD MP Manoj Jha says, " now he is a union minister, what can i even comment? you are a cabinet minister, such an irresponsible statement? if you have evidence, then meet the home…
ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!"
