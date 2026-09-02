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TMC ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ

ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।

TMC MP MAHUA MOITRA
TMC ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 7:30 AM IST

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ਨਦੀਆ/ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਲਸ਼ੀਪਾਰਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਕਬਾਨੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਛਪਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਕਬਾਨੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।"

"ਜੇਬਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਬਰ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਛਪਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਬਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ।"

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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