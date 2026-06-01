ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪਨ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 1, 2026 at 7:22 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ - ਸੰਦੀਪਨ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਰੀਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ - ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ' ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸੋਭੰਦੇਬ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਏਆਈਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ।”
Two Trinamool Congress MLAs, Sandipan Saha and Ritabrata Banerjee, expelled for anti-party activities pic.twitter.com/kVCC85aR6z— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਏਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
'ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ' ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭੰਦੇਬ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਨੈਨਾ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਮਾ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਥਿਨ ਬੋਸ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ-ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।