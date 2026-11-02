2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 3C ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ?
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
Published : November 2, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ, ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
"ਅਸੀਂ '3 ਸੀ' ’ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ"
ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।"
AAP MLAs from Punjab, Shri Kunwar Vijay Pratap Singh, Shri Harmeet Singh Pathanmajra and Shri Chetan Singh Jauramajra #JoinBJP at the party headquarters in New Delhi. https://t.co/zmZLRDwLsO— BJP (@BJP4India) November 2, 2026
"ਚਿੱਟਾ (ਨਸ਼ੇ), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ"
"ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"- ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨੋ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ - ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ https://t.co/1efIIpfV30— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 2, 2026
ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ: ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (1998 ਬੈਚ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ"
#WATCH | Delhi: After joining BJP, Kunwar Vijay Pratap says, "In Punjab, the Aam Aadmi Party is finished; Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann themselves have brought about its end. The Aam Aadmi Party, for all practical purposes, no longer exists. A 'double-engine' government will be formed in Punjab as well." He says, "As for the crime rate, I served as an SP in Amritsar; back in 2007, 2008, and 2009, we completely eradicated both the drug menace and crime. However, after I left, the situation was never brought under control again..."— ANI (@ANI) November 2, 2026
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਡਬਲ-ਇੰਜਣ' ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2007, 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ"- ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
#WATCH | Delhi: After joining BJP, Chetan Singh Jouramajra says, "As for the MLAs who have already received tickets, we expect that some of them might actually relinquish those tickets and join the BJP. The situation in Punjab is far from good; the people there are deeply distressed. Issues like drug abuse, the rise of gangs, and frequent incidents of snatching... Therefore, if we want to put an end to all these problems in Punjab, it is essential that a BJP government comes to power in the state."— ANI (@ANI) November 2, 2026
"ਟਿਕਟਾਂ ਛੱਡ ਆਪ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ"
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
AAP ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸ.ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਾਣਾ https://t.co/RqJL1r6Wne— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 2, 2026
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ,ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ' ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ
ਅਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਉੱਭਰਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਵਾਂਗੇ ,ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ-ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ,ਵਿਧਾਇਕ ਸਨੌਰ https://t.co/jacwnmMksS— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 2, 2026
"ਭਾਜਪਾ ਬਣਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ"
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
'ਆਪ' ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਉੱਭਰਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਵਾਂਗੇ ,ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 'ਝਾੜੂ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਖ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ"
ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 'ਝਾੜੂ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਖ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ - ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ,ਵਿਧਾਇਕ ਸਨੌਰ https://t.co/8dgP5ATDU1— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 2, 2026
"ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ
AAP MLAs from Punjab, Shri Kunwar Vijay Pratap Singh, Shri Harmeet Singh Pathanmajra and Shri Chetan Singh Jauramajra #JoinBJP at the party headquarters in New Delhi. https://t.co/zmZLRDwLsO— BJP (@BJP4India) November 2, 2026
ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ 'ਆਪ' ’ਚ ਧਮਾਕਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋਧਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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