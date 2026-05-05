ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ ਟੀਐਮਸੀ

ਸਥਾਨਕ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The TMC failed to even open its account in nine out of West Bengal 23 districts.
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 5, 2026 at 1:04 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ - ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ - ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ: ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ।

ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। 294 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਟੀਐਮਸੀ ਲਗਭਗ 80 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਅੰਗ, ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾ' (ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਾਇਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਚੋਣ ਨੇਤਾ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ - ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ; 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ।

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 54 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਰਖਾ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (GTA) - ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ - ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਬਿਸਟਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ GTA ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।

TMC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ (BGPM) ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਨਿਤ ਥਾਪਾ - ਜੋ GTA ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ "ਸੰਚਿਤ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ" ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਟੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟੀਐਮਸੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਤਮ ਦੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰੂਲੀਆ, ਬਾਂਕੁਰਾ ਅਤੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰੂਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ, ਬਾਂਕੁਰਾ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਮੀ-ਮਹਾਤੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ - ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਪੀਬੱਲਵਪੁਰ (ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ) ਤੋਂ ਕੁਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਤਾ - ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਦੇ ਜੋਏਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਮਹਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸਵਜੀਤ ਮਹਾਤਾ - ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਵਾਸ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਉਲਟਫੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬਰਧਮਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ "ਹੰਕਾਰ" ਅਤੇ "ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ" ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ - ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਬੇਸ਼ਵਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ - ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ" ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।

