ਹੋਰ ਭਖਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰੋਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ!

ਹੋਰ ਭਖਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰੋਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ!
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ—ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ।
Published : August 11, 2026 at 6:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ
ਭੱਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਉਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਉਗੇ । https://t.co/i4VbsRBvNr pic.twitter.com/F2rys7dYxq— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) August 11, 2026
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰੋਲਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਰੀ-ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ? ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਟ੍ਰੋਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
क्या यह भी राजस्थान की तस्वीरे है ? बात पंजाब की drug समस्या की है ।आपके paid troll से यह मुद्दा छिपाया नहीं जाएगा ।इस पर काम करना पड़ेग । जिम्मेदारियों से भागने से हल नहीं निकलेगा । बात किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की नहीं है । पंजाब और पूरे देश मे जो भी सेवन करता है नशीले… pic.twitter.com/Ct802htEq5— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 11, 2026
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ।"
Delhi: BJP MP Harbhajan Singh says, " i want punjab to be free of drugs. many people have objected to the visuals that have emerged, saying that they are not from punjab. but i would ask them, don't you see such visuals there? i live there, and is punjab really drug-free? if it… pic.twitter.com/R6XnSrRHxp— IANS (@ians_india) August 11, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 'ਭੱਜੀ' ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਭੱਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, "ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ।" ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 11, 2026
👉🏻 ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ
👉🏻 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ
👉🏻 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਠੱਲ੍ਹ… pic.twitter.com/RiIgqLw7IJ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਭੱਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਭੱਜੀ' ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।"
Chandigarh: On a post by BJP MP Harbhajan Singh on 'X', AAP Punjab Media In-charge Baltej Pannu says, " harbhajan singh tweeted a video showing two intoxicated youths, claiming it was from punjab and questioning the punjab police and the punjab government. in reality, the video… pic.twitter.com/r0NLqfDOcZ— IANS (@ians_india) August 11, 2026