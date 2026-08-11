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ਹੋਰ ਭਖਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰੋਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ!

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ—ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ।

Drug Video Controversy Deepens As Harbhajan Singh Attacks Trolls And AAP Raises Gujarat Connection
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (X @harbhajan_singh & @AAPPunjab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 6:21 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ

ਭੱਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਉਗੇ।"

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰੋਲਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਰੀ-ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ? ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਟ੍ਰੋਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"


ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 'ਭੱਜੀ' ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਭੱਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, "ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ।" ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਭੱਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਭੱਜੀ' ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।"

TAGGED:

HARBHAJAN SINGH
ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
PUNJAB DRUG ABUSE
DRUG VIDEO CONTROVERSY

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