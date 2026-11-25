ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ A ਟੀਮ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆਂ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।"
Published : November 25, 2026 at 2:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਓਰਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆਂ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।"
"ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"- ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਖੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।"
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