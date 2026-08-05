CM ਵਿਜੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਸਾੜੀ, ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫਾ
ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
Published : August 5, 2026 at 1:52 PM IST
ਚੇਨਈ/ਤਮਿਲਨਾਡੂ : ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2026 ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਨ. ਮੈਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਓਲੰਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਓਲੰਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹55 ਮਿਲੀਅਨ (₹55 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
Tamil Nadu Finance Minister Dr. N. Marie Wilson presents maiden Budget, says, "An allocation of Rs 5.50 crores has been made to establish 10 Olympic Centres of Excellence across the state, with the aim of winning Olympic gold medals and elevating Tamil Nadu to the highest level… https://t.co/GBYC3nIk67— ANI (@ANI) August 5, 2026
ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਗਿਫਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹812 ਮਿਲੀਅਨ (₹812 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ. ਮੈਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 25,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,000 ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।