ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।
Published : October 26, 2026 at 5:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 65 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?" ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਜੀਠਾ ਦੇ 'ਆਪ' ਯੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
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