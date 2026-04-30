"NSA ਹਟਦੇ ਹੀ ਧਮਾਕੇ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ", MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰੰਧਾਵਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Sukhjinder Singh Randhawa
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 6:27 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਦਾਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ DGP ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ।

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਦਾ ਝੂਠ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਉਹ FIR ਝੂਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ DGP ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।"

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰੋਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ BSF ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਮਦਾਰੀ' ਵਾਂਗ ਨਚਾਏ ਵਿਧਾਇਕ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 'ਜਮੂਰਿਆਂ' ਵਾਂਗ ਨਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

