ETV Bharat / politics

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ', ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 15, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਹੇਠ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ (Etv Bharat)

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ'

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਥਰਮਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।"

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ' ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਗਰਜੇ ਬਾਦਲ (@officeofssbadal)

ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕਠ ਭਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।' - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੈਲੇਂਜ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਚੈਲੇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।"

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਜਵਾਬ

ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜੋਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈਏ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ।'

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ।' ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL
SHIROMANI AKALI DAL RALLY
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੈਲੀ ਬਰਨਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਬਰਨਾਲਾ
PUNJAB BACHAO RALLY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.