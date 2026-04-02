ETV Bharat / politics

"ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਧਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ", ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਤੰਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ" ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

SUKHBIR BADAL RALLY IN AMRITSAR
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 2, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ" ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਲਦੇਹ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਆਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Etv Bharat)

"ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ"

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।" ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਢਾਇਆ ਸੀ।"

"ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ"

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 597 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

"ਦਿਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ"

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਪੀ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਟਿਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਣਾ ਹੈ।"

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.