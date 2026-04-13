'ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ', ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

'ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ', ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : April 13, 2026 at 9:12 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture (s) Bill, 2025 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹਨ।
1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
"ਅਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ"
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਕਿ ਅਸੀਂ 2025 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਜੇ ਸਾਲ 2008 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ।
"ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਲ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
