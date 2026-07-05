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ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ।

BAINS OPPOSES CONGRESS MEETING
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਬਿਆਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 5:27 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

'ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ' (ETV BHARAT)

'ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵੜਿੰਗ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਪਾਈਆਂ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ

'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ'

ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਤ ਆਗੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼
ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਬਿਆਨ
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BAINS OPPOSES CONGRESS MEETING

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