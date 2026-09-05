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ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਟਿਕਟ, ਕਿਹਾ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ

ਮਰਹੂਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

MANSA TICKET FOR ASSEMBLY ELECTIONS
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਟਿਕਟ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 4:23 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਮਰਹੂਮ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

'ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ'

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੇਰੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਭਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ।'

"ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।" - ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ

'ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ'

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ
ਮਾਨਸਾ ਟਿਕਟ
MOOSEWALA FATHER BALKAUR SINGH
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027
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