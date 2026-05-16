'ਸੁਰਜੀਤ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ', ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੜਾ ਦੇ AAP 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖੜਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
Published : May 16, 2026 at 10:38 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Rupnagar, Punjab: On former minister Surjit Singh Rakhra joining the Aam Aadmi Party, Shiromani Akali Dal leader Daljit Singh Cheema says, ''Now that 'Surjit' has been removed from Akali Dal (Punar Surjit), what is left? I actually feel pity because these people had made very big… pic.twitter.com/tAVkkpddlj— IANS (@ians_india) May 16, 2026
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ: ਚੀਮਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸੁਰਜੀਤ' ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।"
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।"
ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ: ਸੀਐਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ..ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੱਖੜਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਖੰਭੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 76% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 65,264 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ।"