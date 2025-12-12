ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਦਾਰ
ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...
Published : December 12, 2025 at 7:16 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਗੱਦਾਰ’
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
'ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਦਭੇਦ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ'
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ।"
ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।