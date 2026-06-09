ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਆਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਆਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : June 9, 2026 at 6:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਘਰ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
'ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦਾਖਾ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
'ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਆਲੀ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਗਿਰਗਿਟ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ।- ਮਹੇਸਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰੰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।-ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਬੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1,87,246 ਵੋਟਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 81 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਮਈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 3.10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.3% ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.48 ਤੀਸਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਲ 2019 'ਚ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।