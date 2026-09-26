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ਛਪਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਛਪਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ।

Ludhiana Chappar Mela
ਲੁਧਿਆਣਾ ਛਪਾਰ ਮੇਲਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 6:14 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਛਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਨ।"

political showdown at Chappar Mela
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ- ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ"। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

"ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"- ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ , ਪਿਤਾ, ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

political showdown at Chappar Mela
ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ (ETV Bharat)

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ

ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ"। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (ETV Bharat)

"ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ

political showdown at Chappar Mela
ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਮੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

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