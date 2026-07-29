ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027 ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By PTI
Published : July 29, 2026 at 7:17 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।'
ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ (ਰੂਪਨਗਰ), ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਖਰੜ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ), ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ (ਸੰਗਰੂਰ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ (ਭਦੌੜ) ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਮੌੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।- ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
'ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ'
ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੜਾ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 1994 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਾ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹਨ।