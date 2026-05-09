“ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ”, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤੰਜ
Published : May 9, 2026 at 12:47 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ...
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ… ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ!” ਜਿਸ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਦਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਦੁਰਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ… ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ VIP ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆ… ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ… ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਮਾਡਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਾਇਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। "ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।"
"VIP ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ"
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ VIP ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਬਦ-ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।"
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਾਇਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।