ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ
ਸਾਬਕਾ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : April 1, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 1:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
#WATCH | Delhi: After joining the BJP, senior advocate HS Phoolka says, " i have been fighting the fight for the 1984 riots (victims) for the last 40 years, and i have been supported by the bjp since then...i have fought my fight together with them. i have also done a lot of legal…
ਮੇਰਾ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ (ਪੀੜਤਾਂ) ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2014-2017 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ।"- ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ
Senior Advocate and former Leader of Opposition in Punjab, H. S. Phoolka, joins BJP in BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/AmHxOz4BgN— BJP (@BJP4India) April 1, 2026
ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
- ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸੀ।
- ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,700 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 650 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
- ਮੈਂ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਏ ਲੀਡ ਕੀਤਾ।
- 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ।
- ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ।
- ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
- ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਲ 2001 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਾਹਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
- ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯੁੱਧਕਰਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।"
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿੱਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਉਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਖਸੀਅਤ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਗਤ।"
ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਫੂਲਕਾ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ 19,709 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਲੜਾਈ
ਫੂਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਚਕੇਐੱਲ ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਜੇਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵ੍ਹੇਨ ਏ ਟ੍ਰੀ ਸ਼ੂਕ ਦਿੱਲੀ' ਦਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ।