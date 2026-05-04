ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ?

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ?
Published : May 4, 2026 at 7:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਸੰਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ’ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੋੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਿਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।"
ਕੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2017 ਦਾ ਇਹ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।