'CM ਸੱਦਣ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ', ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਝ ਕਰ ਰਹੇ।

SACRILEGE BILL
ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 13, 2026 at 10:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਕੀ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਆਉਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।"


ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

