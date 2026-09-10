‘ਪਾਇਲਟ’ ਲਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ!, ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਕਾਰ 2027 ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਟੀਮ ? ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਨਵਾਂ ‘ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 10, 2026 at 4:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਵਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਓਹੀ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ‘ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਨ’ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ?
ਕੌਣ ਹਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ?
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ AICC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਤੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦੌਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ?
AICC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
2020 ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਪਲੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਲ ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਧੜਾ ਵੀ ਬਘੇਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਬਘੇਲ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਓਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ
ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤਾਬਕ "ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਾਂਗ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਧੜਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।" ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਈ ਵੇਅ ਔਰ ਹਾਈਵੇਅ’ ਯਾਨੀ ‘ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ।" - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ?"
"ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਧੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਤੀਜੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"- ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ
ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ!