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Interview: 'ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ', ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ।

Retired DSP Balwinder Sekhon Interview After Joining Akali Dal Waris Punjab De
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 8:53 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ’

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰੂਸਾ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ

ਜਦੋਂ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਫੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਖਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ?

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੈਮ (Grand Manor Homes) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

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