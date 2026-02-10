ETV Bharat / politics

Explainer: ਡੇਰਿਆਂ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ 'ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ' ? ਕਿਵੇਂ 'ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ' ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੇਰੇ ? ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

Deras have influence in Punjab
ਡੇਰਿਆਂ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ 'ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ' ? (Etv Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 10, 2026 at 8:18 PM IST

11 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ): "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਸਿਰਸਾ, ਬੱਲਾਂ ਜਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 'ਡੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ'

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 'ਡੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਤਿਜੋਰੀਆਂ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Four major Dera in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇ (Etv Bharat GFX)

ਡੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 9,000 ਤੋਂ 10,000 ਡੇਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਡੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ' ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਸ਼ਰਧਾਲੂ' ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਲਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ- ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ !

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਿਆ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ 'ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਕੜ ਹੈ।

Dera Beas
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ (Etv Bharat GFX)

ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1891 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਮਰਾਜ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ- ਮਾਲਵੇ ਦਾ 'ਕਿੰਗਮੇਕਰ' ?

ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਮਾਲਵਾ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2007, 2012 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।

Dera Sacha Sauda
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (Etv Bharat GFX)

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ?

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਨੇ ਸੰਤ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 29 ਅਪੈੂਲ ਨੂੰ 1948 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ-ਭਾਦਰਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 22 ਰਿਕਾਰਡ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ, 44 ਰਿਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ, 3 ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 7 ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 46 ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹਨ।

Gurmeet Ram Rahim
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (website Dera Sacha Sauda)

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2007 ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ।

Dera Sachkhand Ballan
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ (Etv Bharat GFX)

ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ- 'ਦਲਿਤ' ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ?

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 32 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਰਵਿਦਾਸੀਆ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਤ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Dera Sachkhand Ballan
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ (Dera sachkhand Ballan Sri Guru Ravidas ji)

ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂਰਮਹਿਲ- ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਪਕੜ ?

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਧੀ' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

Divya Jyoti Jagrati Sansthan
ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂਰਮਹਿਲ (Etv Bharat GFX)

ਨੇਤਾ ਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੰਥਕ' ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਲਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਾਅ' ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 'ਬਰਾਬਰੀ' ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ।



ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਜਾਂ 'ਸਥਿਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Divya Jyoti Jagrati Sansthan
ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂਰਮਹਿਲ (Divya Jyoti Jagrati Sansthan)
ਡੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਥੇ ਲੀਡਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

Religious Deras have influence in Punjab Why do PM to the CM bow down to these deras
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (Etv Bharat)



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।"

Religious Deras have influence in Punjab Why do PM to the CM bow down to these deras
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Etv Bharat)


"ਚਰਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ'

ਮਾਹਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਚਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ।"



"ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੈ।"

Religious Deras have influence in Punjab Why do PM to the CM bow down to these deras
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ (Etv Bharat)

ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਵੇਗੀ।

