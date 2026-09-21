'ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ', ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਂਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 21, 2026 at 8:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ’ਚ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਆਡੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ।- ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਅੰਡੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਊਣਾ ਮੌੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਰੋਗ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। - ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ