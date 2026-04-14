ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਰੀਵੰਸ਼
Published : April 14, 2026 at 12:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ "ਚੋਣ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ NDA
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ NDA ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2019 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ।
"ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਨਡੀਏ"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ "ਬਲਡੋਜ਼" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2019 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ।"