ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : April 27, 2026 at 11:25 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
'ਆਪ' ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪਹਿਲਾਂ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 106 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ"।
- Explainer: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹ ਆਗੂ ?
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਣੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ
- "ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ", "ਝੂਠ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ"