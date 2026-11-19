ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ! ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 'ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
Published : November 19, 2026 at 1:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇਵੇ ਨੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਵੇਗੀ।
ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵਿਘਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ!
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।'
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