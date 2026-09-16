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Explainer: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਚੰਨੀ-ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਖਰ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ-ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2026 at 5:08 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ- ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? (ETV BHARAT)

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।


ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ? ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਦਿਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)



ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।


ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ (Water Cannons) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਟਰੀ' ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਏਕਤਾ'

ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (etv bharat)


ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਠੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਵਰਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਾਇਲਟ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਬਨਾਮ ਬਾਜਵਾ ਬਨਾਮ ਚੰਨੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸਨ। ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਚੰਨੀ ਬਨਾਮ ਵੜਿੰਗ- ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੱਤਣ? (@FB Charanjit Singh Channi)


ਚੰਨੀ ਬਨਾਮ ਵੜਿੰਗ- ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੱਤਣ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ (Campaign Committee) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ?

ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੜਿੰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ "ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ" ਦੱਸਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ।"

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।"



ਹੱਥ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੀ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ?

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।"

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ? (@FB Charanjit Singh Channi)


"ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।"-ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ



2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ (Anti-incumbency), ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ (ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ) ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ?

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ।"


ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਣਗੇ ਸਮੀਕਰਨ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ (ਦਿਲੋਂ) ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ (@FB Charanjit Singh Channi)

"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਉਹੀ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"-ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ



ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ (Trailer) ਸੀ, ਅਸਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।"


ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "2029 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ", ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

Raja Warring and Charanjit Channi Unity
ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਦੀਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (@FB Charanjit Singh Channi)


ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ” ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ “ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ”ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ “ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ”ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ'।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ
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