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ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ, ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Ruckus during Congress program in Ludhiana
ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਗੇਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 4:53 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹੰਗਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।"

"ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।" -ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।"

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ।"-ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

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RAJA WARRING AND BHUPESH BAGHEL

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