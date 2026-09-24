ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੰਜ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੰਜ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ।
Published : September 24, 2026 at 7:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ "ਬਰਬਾਦ" ਕਰਨ ਲਈ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ" ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ - ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ - ਨੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 14 ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
𝐃𝐞𝐬𝐡𝐝𝐫𝐨𝐡𝐢𝐬 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐁𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
A person who attacks the vote and fundamentally destroys India's democratic institutions is nothing less than a deshdrohi.
The fact is that the Prime Minister and the Home Minister of this country have attacked and destroyed… pic.twitter.com/sgDtjz1mSY
'ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ'
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that starts to resist any government. It doesn't spare anybody.— Congress (@INCIndia) September 24, 2026
Indira Gandhi ji won the Bangladesh war and had immense popularity, and yet within a year or two, there was a massive anti-incumbency.
It happens to… pic.twitter.com/JnoWv8kX3I
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ:
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ!" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, "ਇੰਕੰਬੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਕੰਬੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਂਟੀ-ਇੰਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।