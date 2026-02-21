ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 21, 2026 at 7:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ
ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਾਰ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (Indira Gandhi Canal) ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸੀਤਾਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਭਗ 8.6 ਤੋਂ 9.7 MAF ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.16 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 1.7 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 5.5-6 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ (groundwater.rajasthan.gov.in, water.rajasthan.gov.in), ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (CGWB), ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ICED ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ MJSA 2.0, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਤਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" -ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ?
ਰਾਵੀ–ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Ravi and Beas Waters Tribunal) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸਵਾਲੀਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਨਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ।"
"ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 8 MAF ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"- ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।"
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬੋਲੇ ?
ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"
ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭਿਮਨਿਊ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"