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'ਗਿਰਝਾਂ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਖਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ-ਪੀਲੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ।

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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ (@BhagwantMann, @Partap_Sbajwa, @PSBrarOfficial, @SandeepJakharpb)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2026 at 1:03 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਗਿਰਝਾਂ' ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਓ। ਲਓ ਬਈ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ।"

"ਇਹ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

'ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗਿਰਝਾਂ' ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ 'ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ' ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

'ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ'

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "“ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੂ”, “ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ” ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਗਿਰਝਾਂ” ਕਹਿਣਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ! ਇਹ ਲੋਕ 'ਗਿਰਝਾਂ' ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।"

'ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਰਦ'

ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ' ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ, 'ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੂ' ਅਤੇ 'ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

'ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ਗਿਰਝਾਂ'

ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ "ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਿਰਝਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

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TAGGED:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ
PUNJAB POLITICS
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
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