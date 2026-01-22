ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼, 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸ਼ੋਅ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ਼

ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼, 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸ਼ੋਅ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ਼
ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਸਲੋਗਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਅਸੀਂ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ 'ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 'ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ'-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ,ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ
'ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ'
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।'
ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਮ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'- ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਜਪਾ
'ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ'
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ, 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। - ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ'
ਜੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ , ਚਰਚ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 38.49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31.94 ਫੀਸਦ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
'ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ'
1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 79 ਸੀਟਾਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਸੀ।
'ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਭਾਜਪਾ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 9.63 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਕੇ 18.56 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.93 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ 27.45 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 13.42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ 40.12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 26.30 ਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 7.86 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 26.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿੱਤਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ।