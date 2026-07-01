ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ।
Published : July 1, 2026 at 4:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ (ਐਸਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ "ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ! ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਏ 4500 ਰੁਪਏ। ਧੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 1000-1000 ਰੁਪਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ।"
ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ!— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) July 1, 2026
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਏ 4500 ਰੁਪਏ। ਧੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 1000-1000 ਰੁਪਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ… pic.twitter.com/gBUaFUup75
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ AAP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ AAP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।#AAP #PUNJAB pic.twitter.com/ot35eegEoZ— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) July 1, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ "ਟੂੰ-ਟੂੰ" ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਅਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ " ਟੂੰ-ਟੂੰ" ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ।— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) July 1, 2026
ਜਦੋਂ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਅਦਾ 2022 ਵਿੱਚ… pic.twitter.com/ChdSoi67g6
'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਮਹਾ-ਧੋਖਾ'
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਮਹਾ-ਧੋਖਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਧੋਖਾ ਪਹਿਲਾ ਧੋਖਾ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 52 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹੈ। ਦੂਜਾ ਧੋਖਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ 2027 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।"
Chandigarh: On the implementation of the scheme for financial assistance of Rs 1,000 to women, Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon says, " this is the biggest betrayal with our sisters, mothers and all women. this is an election stunt. they had promised that they would… pic.twitter.com/i77Axrkdcv— IANS (@ians_india) July 1, 2026
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ?"
ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 1, 2026
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ?@BhagwantMann @AAPPunjab pic.twitter.com/l27eYGRoyl
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ?"
ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) July 1, 2026
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ?@BhagwantMann @AAPPunjab pic.twitter.com/x2ambxlrvo
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, "ਸਤਿਕਾਰ ਅਧੂਰਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ" ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ₹60,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ₹50,000 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ₹3,000, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 5%। ਬਾਕੀ 95% ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? "ਸਤਿਕਾਰ ਅਧੂਰਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ" — ਇਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।"