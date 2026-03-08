ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ! ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ? ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 8, 2026 at 7:37 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
'ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ'
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਆਪ' ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ'
ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੀ।
'97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2027 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
'ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਐਲਾਨ'
ਸੀਨੀਅਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'
'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।'
ਮੁਫਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਐਲਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ 'ਤੇ ਹੈ'- ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ,ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
'ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੰਗ'
ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2.77 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.46 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.31 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ,ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
'ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ'
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 77 ਹਜ਼ਾਰ 543 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 959 ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 916 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।