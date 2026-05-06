CM ਮਾਨ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ BJP ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੱਥ, ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ-ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਪਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (FB @ Bhagwant Mann, Pratap Bajpai, Sunil Jakhar, Sukhbir Badal)
Published : May 6, 2026 at 2:34 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੱਥ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

'ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ" ਅਤੇ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ "ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਐਮਪੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।"

"ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ?..."- ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ, 'ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ... ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਵਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਮਾਕੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ — 5 ਮਈ: ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਫੀਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਭੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਾਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ।"

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਖਾਸਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਜੇ ਵੀ “ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ” ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ “ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ” ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਵਰ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜਾਂ ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਹਰ PR ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕੇ BSF ਠਿਕਾਣਿਆਂ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਬਲਾਸਟ ਸਨ? Indo-Pak border state ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ, BSF ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ,ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ, ਬੇਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਕਵਰ-ਅਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਕੀ ਹੁਣ PR ਵੀਡੀਓਆਂ, ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ?"

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ (ਐਕਸ) ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ "ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ BSF ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ — ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਬੀ ਐਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਬਲਾਸਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਮਾਕਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੋਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ “ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ law & order ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਰ-ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ RPG ਹਮਲਾ—ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ—ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ—ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ—ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੁਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ—ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ—ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

