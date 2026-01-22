ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮਿਲੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮਿਲੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Published : January 22, 2026 at 10:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਥੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
LIVE: Media Byte by Shri @kcvenugopalmp and Shri @bhupeshbaghel in New Delhi. https://t.co/MbMWbHPTba— Congress (@INCIndia) January 22, 2026
ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ
ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਫੈਲਾਉਣਾ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge के आवास पर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी रणनीतिक बैठक हुई।— Congress (@INCIndia) January 22, 2026
इस बैठक में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi और संगठन महासचिव श्री @kcvenugopalmp के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
📍 दिल्ली pic.twitter.com/DsSwOWwB2x
ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ
ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ... ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗੀ।"
#WATCH | Delhi: After a meeting with party leaders from Punjab, Congress General Secretary (Organisation) and MP KC Venugopal says, " ...we have given very clear direction today. everybody unanimously agreed to the leadership's decision."— ANI (@ANI) January 22, 2026
when asked about the possibility of a… pic.twitter.com/wrBVGzoSUv
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
आज वरिष्ठ नेताओं के साथ पंजाब से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए रणनीतिक चर्चा की गई।— Congress (@INCIndia) January 22, 2026
पंजाब की जनता और कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि यहां कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
ऐसे में हमारी जिम्मेदारी… pic.twitter.com/wY616hxvQF
ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।