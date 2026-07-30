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ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਮੁੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।

Amarinder Singh Raja Warring
ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (@RajaBrar_INC)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 2:11 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪਿਆਰੇ “ਸੂਤਰ” ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਤੱਕ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ। ਸਿਰਫ਼ AAP ਦੀ IT ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਥ ਦਰ ਬੂਥ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ “ਸੂਤਰਾਂ” ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ।"

ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ

  • 31 ਜੁਲਾਈ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ
  • 1 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ
  • 2 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਮਾਨਸਾ
  • 3 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
  • 4 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
  • 5 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੋਗਾ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ
  • 6 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ
  • 7 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਖੰਨਾ
  • 8 ਅਗਸਤ: ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਰੂਪਨਗਰ

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TAGGED:

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